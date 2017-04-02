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2 апреля 2017, 0:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Швайнштайгера помог «Чикаго» сыграть вничью с «Монреалем»

«Чикаго Файр» сыграл вничью с «Монреаль Импэкт» в матче регулярного чемпионата MLS.

Встреча прошла в Бриджвью на стадионе «Тойота Парк» и завершилась со счётом 2:2.

Новичок «Чикаго» Бастиан Швайнштайгер открыл счёт своим голам в MLS уже на 17-й минуте, однако во второй половине канадская команда вырвалась вперёд благодаря голам Маттео Манкозу и Баллу Таблы. Хозяева избежали поражения на 93-й минуте — счёт сравнял Луис Солигнак.

«Чикаго» (5 очков) занимает седьмое место в Восточной конференции MLS, «Монреаль» (3) идёт девятым.
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