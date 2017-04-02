Гол Швайнштайгера помог «Чикаго» сыграть вничью с «Монреалем»

Встреча прошла в Бриджвью на стадионе «Тойота Парк» и завершилась со счётом 2:2.



Новичок «Чикаго» Бастиан Швайнштайгер открыл счёт своим голам в MLS уже на 17-й минуте, однако во второй половине канадская команда вырвалась вперёд благодаря голам Маттео Манкозу и Баллу Таблы. Хозяева избежали поражения на 93-й минуте — счёт сравнял Луис Солигнак.



«Чикаго» (5 очков) занимает седьмое место в Восточной конференции MLS, «Монреаль» (3) идёт девятым.