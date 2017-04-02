Футболисты ПСЖ в седьмой раз завоевали Кубок французской лиги
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» со счетом 4:1 обыграл «Монако» в финальном матче Кубка французской лиги. Встреча прошла на арене «Парк Олимпик» в Лионе.
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В составе победителей мячи забили Юлиан Дракслер (4-я минута), Анхель Ди Мария (44) и Эдинсон Кавани (54, 90). У проигравших отличился Тома Лемар (27).
Кубок французской лиги разыгрывался в 23-й раз. Финал нынешнего турнира стал первым с 1998 года, который принимала не арена «Стад де Франс».
ПСЖ является самым титулованным клубом в истории Кубка французской лиги, на счету парижан стало семь побед, четыре из которых были одержаны подряд (1995, 1998, 2008, 2014−2017). «Монако» выигрывал трофей лишь однажды, когда в финале 2003 года разгромил «Сошо» (4:1).
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