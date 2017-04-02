Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29282129/
2 апреля 2017, 0:10 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболисты ПСЖ в седьмой раз завоевали Кубок французской лиги

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» со счетом 4:1 обыграл «Монако» в финальном матче Кубка французской лиги. Встреча прошла на арене «Парк Олимпик» в Лионе.

Футболисты ПСЖ в седьмой раз завоевали Кубок французской лиги - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей мячи забили Юлиан Дракслер (4-я минута), Анхель Ди Мария (44) и Эдинсон Кавани (54, 90). У проигравших отличился Тома Лемар (27).

Кубок французской лиги разыгрывался в 23-й раз. Финал нынешнего турнира стал первым с 1998 года, который принимала не арена «Стад де Франс».

ПСЖ является самым титулованным клубом в истории Кубка французской лиги, на счету парижан стало семь побед, четыре из которых были одержаны подряд (1995, 1998, 2008, 2014−2017). «Монако» выигрывал трофей лишь однажды, когда в финале 2003 года разгромил «Сошо» (4:1).

Монако
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
1 апреля

Предолимпийская стабильность: российские фигуристы подтвердили свой класс на ЧМ

Футболисты ПСЖ в седьмой раз завоевали Кубок французской лиги

CAS пока не назначил дату рассмотрения апелляции легкоатлетки Татьяны Лебедевой