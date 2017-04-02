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2 апреля 2017, 0:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Джеко побил рекорд Тотти по количеству голов за сезон для игрока «Ромы»

Форвард «Ромы» Эдин Джеко оформил дубль в матче 30-го тура итальянской Серии А с «Эмполи».

Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 2:0. Джеко отличился на 12-й и 56-й минутах.

Босниец забил 32-й и 33-й голы в текущем сезоне и обновил рекорд «Ромы» по количеству мячей за один сезон во всех турнирах. Франческо Тотти забил 32 мяча в сезоне-2006/07.

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