Джеко побил рекорд Тотти по количеству голов за сезон для игрока «Ромы»

Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 2:0. Джеко отличился на 12-й и 56-й минутах.



Босниец забил 32-й и 33-й голы в текущем сезоне и обновил рекорд «Ромы» по количеству мячей за один сезон во всех турнирах. Франческо Тотти забил 32 мяча в сезоне-2006/07.