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1 апреля 2017, 23:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Джеко принёс «Роме» победу над «Эмполи»

«Рома» победила «Эмполи» в матче 30-го тура итальянской Серии А.

Рома победила <span class=error>Эмполи</span> в матче 30-го тура итальянской Серии А. Увеличить
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Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 2:0. «Эмполи» потерпел седьмое поражение в турнире подряд.

На 12-й минуте Эдин Джеко открыл счет. На исходе часа игры Джеко оформил дубль.

«Рома», набрав 68 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии и отстает от «Ювентуса» на пять баллов. При этом у туринцев есть матч в запасе. «Эмполи» (22 балла) идет 17-м и опережает зону вылета на семь очков.

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