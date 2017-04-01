Дубль Джеко принёс «Роме» победу над «Эмполи»

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Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 2:0. «Эмполи» потерпел седьмое поражение в турнире подряд.



На 12-й минуте Эдин Джеко открыл счет. На исходе часа игры Джеко оформил дубль.



«Рома», набрав 68 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии и отстает от «Ювентуса» на пять баллов. При этом у туринцев есть матч в запасе. «Эмполи» (22 балла) идет 17-м и опережает зону вылета на семь очков.