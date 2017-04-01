Бенитес: «Ньюкасл» близок к возвращению в АПЛ, но лучше не забегать вперёд

«До конца сезона осталось не так много, нужно думать о своей игре и стараться выигрывать матч за матчем. Мы во многом можем и должны прибавлять, но сегодня, например, команда показала характер и вытащила тяжелый матч. Мы близки к возвращению в АПЛ, но лучше не забегать вперёд», — цитирует Бенитеса Sky.



«Ньюкасл» лидирует в Чемпионшипе и опережает идущий третьим «Хаддерсфилд Таун» на 10 очков, сыграв на матч больше. В АПЛ напрямую выйдут две команды.