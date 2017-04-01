Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29282023/
1 апреля 2017, 23:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бенитес: «Ньюкасл» близок к возвращению в АПЛ, но лучше не забегать вперёд

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес после победы над «Уиган Атлетик» (2:1) в домашнем матче 39-го тура Чемпионшипа отказался признавать, что «сороки» фактически гарантировали себе место в АПЛ.

«До конца сезона осталось не так много, нужно думать о своей игре и стараться выигрывать матч за матчем. Мы во многом можем и должны прибавлять, но сегодня, например, команда показала характер и вытащила тяжелый матч. Мы близки к возвращению в АПЛ, но лучше не забегать вперёд», — цитирует Бенитеса Sky.

«Ньюкасл» лидирует в Чемпионшипе и опережает идущий третьим «Хаддерсфилд Таун» на 10 очков, сыграв на матч больше. В АПЛ напрямую выйдут две команды.

Ньюкасл Юнайтед
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!