Бенитес: «Ньюкасл» близок к возвращению в АПЛ, но лучше не забегать вперёд
Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес после победы над «Уиган Атлетик» (2:1) в домашнем матче 39-го тура Чемпионшипа отказался признавать, что «сороки» фактически гарантировали себе место в АПЛ.
«До конца сезона осталось не так много, нужно думать о своей игре и стараться выигрывать матч за матчем. Мы во многом можем и должны прибавлять, но сегодня, например, команда показала характер и вытащила тяжелый матч. Мы близки к возвращению в АПЛ, но лучше не забегать вперёд», — цитирует Бенитеса Sky.
«Ньюкасл» лидирует в Чемпионшипе и опережает идущий третьим «Хаддерсфилд Таун» на 10 очков, сыграв на матч больше. В АПЛ напрямую выйдут две команды.
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