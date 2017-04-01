«Атлетико» на выезде победил «Малагу»

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Встреча прошла в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 0:2.



В середине первого тайма «матрасников» вывел вперёд полузащитник Коке, а во второй половине игры защитник Филипе Луис закрепил победу гостей.



«Атлетико» набрал 58 очков и вышел на третье место в турнирной таблице испанской Примеры, обогнав «Севилью», которая ещё не сыграла в этом туре. «Малага» (27) идёт на 16-й позиции.