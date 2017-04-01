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1 апреля 2017, 23:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико» на выезде победил «Малагу»

«Атлетико» одержал победу над «Малагой» в матче 29-го тура чемпионата Испании.

<span class=error>Атлетико</span> одержал победу над Малагой в матче 29-го тура чемпионата Испании. Увеличить
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Встреча прошла в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 0:2.

В середине первого тайма «матрасников» вывел вперёд полузащитник Коке, а во второй половине игры защитник Филипе Луис закрепил победу гостей.

«Атлетико» набрал 58 очков и вышел на третье место в турнирной таблице испанской Примеры, обогнав «Севилью», которая ещё не сыграла в этом туре. «Малага» (27) идёт на 16-й позиции.

1.04.2017 21:45 основной раунд: 29-й тур La Rosaleda
Малага 0:2 Атлетико
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Мичел Диего Симеоне
Голы
6 Коке 26′
3 Филипе Луис 74′
Составы
Идрисс Камени 1
Диего Льоренте 5
Роберто Росалес 18
Луис Эрнандес 24
Игнасио Камачо 6
76′ Перес Хуан Карлос 7
Пабло Форнальс 31
Сандро Рамирес 19
15′ Мигель Торрес Гомес 23
Федерико Рикка 15
60′ Мартинес Хосе Родригес 25
76′ Хосе Луис Ресио 14
72′ Серхио Гонтан Кеко 20
Майкл Сантос 8
13 Ян Облак
15 Стефан Савич 31′
19 Лукас Эрнандез 19′
20 Хуанфран
6 Коке
8 Ньигес Сауль
14 Габриэль Фернандес Габи
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
3 Филипе Луис 88′
24 Хосе Хименес
22 Томас Партей 53′
11 Анхель Корреа
7 Антуан Гризманн 84′
2 Диего Годин
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 6
6 Угловые 0
8 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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