«Атлетико» на выезде победил «Малагу»
«Атлетико» одержал победу над «Малагой» в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча прошла в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 0:2.
В середине первого тайма «матрасников» вывел вперёд полузащитник Коке, а во второй половине игры защитник Филипе Луис закрепил победу гостей.
«Атлетико» набрал 58 очков и вышел на третье место в турнирной таблице испанской Примеры, обогнав «Севилью», которая ещё не сыграла в этом туре. «Малага» (27) идёт на 16-й позиции.
Главные тренеры
|Мичел
|Диего Симеоне
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|6
|6
|Угловые
|0
|8
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter