Хамес, К. Навас и Марсело не помогут «Реалу» в матче с «Алавесом»

В заявку на игру не попали вратарь Кейлор Навас, защитник Марсело и полузащитник Хамес Родригес. Этим игрокам предоставлен отдых в связи с их поздним возвращением в расположение «Реала» из-за участия в матчах квалификации ЧМ-2018, пишет AS.



Игру с «Алавесом» также пропустит капитан Серхио Рамос, которого Зидан решил поберечь. Об этом уже сообщалось ранее.



Матч «Реал» — «Алавес» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 2 апреля. Начало — в 17:15 мск.