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1 апреля 2017, 23:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хамес, К. Навас и Марсело не помогут «Реалу» в матче с «Алавесом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан принял решение не использовать нескольких игроков основного состава команды в матче 29-го тура Примеры с «Алавесом».

В заявку на игру не попали вратарь Кейлор Навас, защитник Марсело и полузащитник Хамес Родригес. Этим игрокам предоставлен отдых в связи с их поздним возвращением в расположение «Реала» из-за участия в матчах квалификации ЧМ-2018, пишет AS.

Игру с «Алавесом» также пропустит капитан Серхио Рамос, которого Зидан решил поберечь. Об этом уже сообщалось ранее.

Матч «Реал» — «Алавес» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 2 апреля. Начало — в 17:15 мск.

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