«Бастия» не смогла победить в 13-м матче чемпионата Франции подряд
«Лилль» выиграл у «Бастии» в матче 31-го тура французской Лиги 1.
Встреча проходила в Бастии на стадионе «Арманд Чезари» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
«Бастия» не смогла победить в 13-м матче чемпионата Франции подряд. Единственный гол в дебюте второго тайма забил Николя де Превиль.
«Лилль» (37 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Бастия», набравшая 25 баллов, находится на 19-й строчке и отстает от зоны стыковых матчей на 3 очка.
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