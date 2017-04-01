Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29281723/
1 апреля 2017, 22:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бастия» не смогла победить в 13-м матче чемпионата Франции подряд

«Лилль» выиграл у «Бастии» в матче 31-го тура французской Лиги 1.

Встреча проходила в Бастии на стадионе «Арманд Чезари» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

«Бастия» не смогла победить в 13-м матче чемпионата Франции подряд. Единственный гол в дебюте второго тайма забил Николя де Превиль.

«Лилль» (37 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Бастия», набравшая 25 баллов, находится на 19-й строчке и отстает от зоны стыковых матчей на 3 очка.

Бастия
Новости Матчи Состав Статистика
Лилль
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!