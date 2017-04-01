Встреча проходила в Бастии на стадионе «Арманд Чезари» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.



«Бастия» не смогла победить в 13-м матче чемпионата Франции подряд. Единственный гол в дебюте второго тайма забил Николя де Превиль.



«Лилль» (37 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Бастия», набравшая 25 баллов, находится на 19-й строчке и отстает от зоны стыковых матчей на 3 очка.