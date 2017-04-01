Обидчики России обыграли «Челси», мастер-класс от Левандовски
«СЭ» рассказывает о главных субботних матчах в европейских чемпионатах и кубках.
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АНГЛИЯ
СЮРПРИЗ ОТ ЭЛЛАРДАЙСА, НИЧЕЙНАЯ КОЛЕЯ «МЮ»
«Челси» — «Кристал Пэлас» — 1:2 (Фабрегас, 6 — Заа, 9. Бентеке, 11)
Заа и Бентеке недавно забили в ворота сборной России, а в субботу выстрелили дуплетом на «Стэмфорд Бридж». А ведь когда Фабрегас выскочил на прострел Азара и впервые со времен выступлений за «Арсенал» отличился в третьем кряду домашнем матче
Счет 1:2, несмотря на массу созданных хозяевами моментов, продержался до перерыва, и это тревожило, ведь все поражения в этом сезоне лидер потерпел, проиграв первый тайм. Как выяснилось, тревоги оказались не напрасными. «Челси» не спасли ни десять компенсированных минут, ни рейд Куртуа к чужим воротам. В день смеха улыбался не Антонио Конте, чья команда в этом сезоне набрала больше всех очков в лондонских дерби, а умеющий делать крепкие команды Эллардайс. Большой Сэм первым в истории чемпионатов Англии обыграл «Челси» на «Стэмфорд Бридж» с четырьмя разными клубами!
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич» — 0:0
Жозе Моуринью собирал состав из тех, кто был под рукой, а из отсутствовавших можно было легко сформировать отдельную команду, в которую попали бы Ибрагимович, Погба, Мата, Эррера, Смоллинг и Джоунс. Успели, правда, поправиться Феллаини и Руни. И все равно потери «красных дьяволов» дали шанс «дроздам», которые, несмотря на 18 ударов хозяев, сумели сохранить на табло нули. В концовке Рэшфорд едва не поставил в тупик отлично сыгравшего Фостера, однако голкипер вытянул пущенный со штрафного мяч
«Бернли» — «Тоттенхэм» — 0:2 (Дайер, 66. Сон Хын Мин, 77)
Не побеждающие с 31 января хозяева создали проблемы «шпорам», хотя настоящей головной болью гостей было отсутствие Кейна. Без него Маурисио Покеттино приходится отправлять на острие атаки Янссена, который некогда был лучшим снайпером голландского чемпионата, но в Англии забивает в основном с пенальти. Не сложилось и на этот раз, зато вовремя вспомнил об умении поражать цель Дайер, в прошлый раз отличившийся в
ГЕРМАНИЯ
«Шальке» — «Боруссия» Д — 1:1 (Керер, 77 — Обамеянг, 53)
В 150-й дуэли заклятых врагов в составе «кобальтовых» в бундеслиге
Пропустившая на третье место «Хоффенхайм» команда Томаса Тухеля обязана была увеличивать свое преимущество, однако Обамеянг загубил выход «два в одного» ужасной передачей, а обводящий удар Дембеле пришелся в штангу. Конечно, можно говорить, что дортмундцы упустили победу, однако на гол гельзенкирхенцы наиграли. Для 20-летнего Керера он стал первым в профессиональной карьере, но главным творцом стал отдавший великолепную передачу пяткой Горецка. С одной стороны, повторивший антирекорд семнадцатилетней давности и не сумевший выиграть в пятом кряду рурском дерби «Шальке» спасся. С другой — у хозяев были претензии к арбитру, не рискнувшему назначить пенальти, когда мяч на последних минутах попал в руку Бартре. Талисман хозяев даже предъявил рефери потерянную им красную карточку.
«Бавария» — «Аугсбург» — 6:0 (Левандовски, 18, 55, 79. Мюллер, 37, 81. Тиагу Алькантара, 62)
Мюнхенцы проводили 200-й матч бундеслиги на «Альянц Арене» и для начала перешагнули отметку в сто забитых мячей. Естественно, отличился Левандовски. Поляк в который уже раз продемонстрировал, как при помощи пары касаний умеет разбираться с оппонентами в штрафной, однако в данном случае отметить хочется не это, а прекрасную вертикальную передачу Тиагу Алькантары.
И это было только начало бенефиса Левандовски, который настиг в списке лучших снайперов чемпионата Обамеянга (по 24 мяча), да еще и ассистировал Мюллеру с Алькантарой. У Роберта уже 44 гола в сорока трех матчах за клуб и сборную при пяти
«РБ Лейпциг» — «Дармштадт» — 4:0 (Кейта, 12, 80. Форсберг, 67. Орбан, 79)
Не побеждавшие почти месяц «быки» получили чувствительный удар в виде травмы дебютировавшего в сборной Германии Вернера, но и без своего бомбардира легко справились с командой, до сих пор не набравшей ни одного очка на чужих стадионах. Сработала привычная ставка «Лейпцига» на быстрый гол, автором которого стал Кейта, умело подстроившийся под взвившийся в штрафной «свечой» мяч. Наряду со сделавшим дубль гвинейцев героем матча стал один из лучших ассистентов турнира Форсберг. Швед отличился сам и помог забить Орбану, который все три своих гола в сезоне провел ударами головой при розыгрышах угловых.
ИТАЛИЯ
ФОРТУНА ЛЮБИТ «ЛАЦИО»
«Сассуоло» — «Лацио» — 1:2 (Берарди, 26, с пенальти — Иммобиле, 42. Ачерби, 83, в свои ворота)
Пятнадцатая команда серии А создала серьезные проблемы четвертой и повела в счете после пенальти в исполнении долго лечившегося и не забивавшего в течение 216 дней Берарди. «Орлы» же вспомнили про умение летать ближе к перерыву, когда Иммобиле поразил цель с острого угла после тончайшей передачи Фелипе Андерсона. Для одного из лучших бомбардиров турнира это был 50-й гол в матчах чемпионата Италии. От второй неудачи «Сассуоло», казалось, спас Каннаваро, благодаря расторопности которого мяч отлетел в перекладину. Но, в отличие от своего капитана, Ачерби хозяев подвел, поразив собственные ворота после прострела Ломбарди. Удача в концовке явно взяла сторону римлян — на 90-й минуте после удара Пеллегрини головой гостей спасла штанга. «Лацио» отстоял победу и продолжает погоню за путевкой в Лигу чемпионов, не подпуская к четвертой строчке дышащий в спину «Интер».
ЦИФРЫ ДНЯ
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