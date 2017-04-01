Обидчики России обыграли «Челси», мастер-класс от Левандовски

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АНГЛИЯ

СЮРПРИЗ ОТ ЭЛЛАРДАЙСА, НИЧЕЙНАЯ КОЛЕЯ «МЮ»

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 1:2 (Фабрегас, 6 — Заа, 9. Бентеке, 11)

Заа и Бентеке недавно забили в ворота сборной России, а в субботу выстрелили дуплетом на «Стэмфорд Бридж». А ведь когда Фабрегас выскочил на прострел Азара и впервые со времен выступлений за «Арсенал» отличился в третьем кряду домашнем матче премьер-лиги казалось, что «Кристал Пэлас» ждет разгром. Однако Заа, забивший на чужих полях девять из своих двенадцати мячей, расправился с защитниками «синих» столь же легко, как с Кутеповым. А Бентеке продавил Давида Луиза, как Васина с Нойштедтером, и после обратного паса Заа издевательски перебросил Куртуа. Огорчив партнера по сборной, бельгиец отличился в третьем кряду матче на «Стэмфорд Бридж». «Челси» же столь быстро не пропускал два гола уже 21 год, когда лондонцам досталось от мощного в ту пору «Лидса».

Счет 1:2, несмотря на массу созданных хозяевами моментов, продержался до перерыва, и это тревожило, ведь все поражения в этом сезоне лидер потерпел, проиграв первый тайм. Как выяснилось, тревоги оказались не напрасными. «Челси» не спасли ни десять компенсированных минут, ни рейд Куртуа к чужим воротам. В день смеха улыбался не Антонио Конте, чья команда в этом сезоне набрала больше всех очков в лондонских дерби, а умеющий делать крепкие команды Эллардайс. Большой Сэм первым в истории чемпионатов Англии обыграл «Челси» на «Стэмфорд Бридж» с четырьмя разными клубами!

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич» — 0:0

Жозе Моуринью собирал состав из тех, кто был под рукой, а из отсутствовавших можно было легко сформировать отдельную команду, в которую попали бы Ибрагимович, Погба, Мата, Эррера, Смоллинг и Джоунс. Успели, правда, поправиться Феллаини и Руни. И все равно потери «красных дьяволов» дали шанс «дроздам», которые, несмотря на 18 ударов хозяев, сумели сохранить на табло нули. В концовке Рэшфорд едва не поставил в тупик отлично сыгравшего Фостера, однако голкипер вытянул пущенный со штрафного мяч из-под перекладины. Итог — восьмая ничья в последних 12 матчах премьер-лиги на «Олд Траффорд», и эти цифры весомее продлившейся до 19 встреч беспроигрышной серии Моуринью.

«Бернли» — «Тоттенхэм» — 0:2 (Дайер, 66. Сон Хын Мин, 77)

Не побеждающие с 31 января хозяева создали проблемы «шпорам», хотя настоящей головной болью гостей было отсутствие Кейна. Без него Маурисио Покеттино приходится отправлять на острие атаки Янссена, который некогда был лучшим снайпером голландского чемпионата, но в Англии забивает в основном с пенальти. Не сложилось и на этот раз, зато вовремя вспомнил об умении поражать цель Дайер, в прошлый раз отличившийся в премьер-лиге 475 дней назад — в декабре 2015-го. За гол Эрик должен поблагодарить соперника, выбившего мяч ему на ногу при подаче углового. Не мог промахнуться и установивший окончательный счет Сон Хын Мин, выведенный Алли на пустые ворота.

ГЕРМАНИЯ

СУПЕР-ГЕРОЙ ОБАМЕЯНГ И РАЗБУШЕВАВШИЕСЯ «БАВАРИЯ» И «ЛЕЙПЦИГ»

«Шальке» — «Боруссия» Д — 1:1 (Керер, 77 — Обамеянг, 53)

В 150-й дуэли заклятых врагов в составе «кобальтовых» в бундеслиге наконец-то дебютировал экс-севилец Коке. Возможно, залечивавшего тяжелую травму испанца снова поберегли бы, однако возвращение пришлось форсировать в связи с повреждением проводящего отличный сезон Колашинаца. Между тем работы у обороны хозяев хватало, потому что «шмели» и атаковали чаще, и высокий прессинг не без успеха применяли. Когда же Бургшталлер упустил отличный момент, «Боруссия» ответила убийственной атакой. Кагава вывел Обамеянга на пустые ворота, и уже отмечавший голы в масках Бэтмана и Человека-паука форвард предстал перед публикой в образе нового супер-героя.

Пропустившая на третье место «Хоффенхайм» команда Томаса Тухеля обязана была увеличивать свое преимущество, однако Обамеянг загубил выход «два в одного» ужасной передачей, а обводящий удар Дембеле пришелся в штангу. Конечно, можно говорить, что дортмундцы упустили победу, однако на гол гельзенкирхенцы наиграли. Для 20-летнего Керера он стал первым в профессиональной карьере, но главным творцом стал отдавший великолепную передачу пяткой Горецка. С одной стороны, повторивший антирекорд семнадцатилетней давности и не сумевший выиграть в пятом кряду рурском дерби «Шальке» спасся. С другой — у хозяев были претензии к арбитру, не рискнувшему назначить пенальти, когда мяч на последних минутах попал в руку Бартре. Талисман хозяев даже предъявил рефери потерянную им красную карточку.

«Бавария» — «Аугсбург» — 6:0 (Левандовски, 18, 55, 79. Мюллер, 37, 81. Тиагу Алькантара, 62)

Мюнхенцы проводили 200-й матч бундеслиги на «Альянц Арене» и для начала перешагнули отметку в сто забитых мячей. Естественно, отличился Левандовски. Поляк в который уже раз продемонстрировал, как при помощи пары касаний умеет разбираться с оппонентами в штрафной, однако в данном случае отметить хочется не это, а прекрасную вертикальную передачу Тиагу Алькантары.

И это было только начало бенефиса Левандовски, который настиг в списке лучших снайперов чемпионата Обамеянга (по 24 мяча), да еще и ассистировал Мюллеру с Алькантарой. У Роберта уже 44 гола в сорока трех матчах за клуб и сборную при пяти хет-триках, а по числу «трюков со шляпой» в бундеслиге (6) он сравнялся с Клаудио Писарро. «Аугсбургу» же можно только посочувствовать — никогда прежде шесть голов он не пропускал.

«РБ Лейпциг» — «Дармштадт» — 4:0 (Кейта, 12, 80. Форсберг, 67. Орбан, 79)

Не побеждавшие почти месяц «быки» получили чувствительный удар в виде травмы дебютировавшего в сборной Германии Вернера, но и без своего бомбардира легко справились с командой, до сих пор не набравшей ни одного очка на чужих стадионах. Сработала привычная ставка «Лейпцига» на быстрый гол, автором которого стал Кейта, умело подстроившийся под взвившийся в штрафной «свечой» мяч. Наряду со сделавшим дубль гвинейцев героем матча стал один из лучших ассистентов турнира Форсберг. Швед отличился сам и помог забить Орбану, который все три своих гола в сезоне провел ударами головой при розыгрышах угловых.

ИТАЛИЯ

ФОРТУНА ЛЮБИТ «ЛАЦИО»

«Сассуоло» — «Лацио» — 1:2 (Берарди, 26, с пенальти — Иммобиле, 42. Ачерби, 83, в свои ворота)

Пятнадцатая команда серии А создала серьезные проблемы четвертой и повела в счете после пенальти в исполнении долго лечившегося и не забивавшего в течение 216 дней Берарди. «Орлы» же вспомнили про умение летать ближе к перерыву, когда Иммобиле поразил цель с острого угла после тончайшей передачи Фелипе Андерсона. Для одного из лучших бомбардиров турнира это был 50-й гол в матчах чемпионата Италии. От второй неудачи «Сассуоло», казалось, спас Каннаваро, благодаря расторопности которого мяч отлетел в перекладину. Но, в отличие от своего капитана, Ачерби хозяев подвел, поразив собственные ворота после прострела Ломбарди. Удача в концовке явно взяла сторону римлян — на 90-й минуте после удара Пеллегрини головой гостей спасла штанга. «Лацио» отстоял победу и продолжает погоню за путевкой в Лигу чемпионов, не подпуская к четвертой строчке дышащий в спину «Интер».

ЦИФРЫ ДНЯ

1-й за шесть лет датский хет-трик в чемпионате Германии сделал хавбек «Вердера» Томас Делани. Его предшественником был Эббе Санд («Шальке»).

5-м тренером, начавшим работу в премьер-лиге с четырех побед, стал рулевой «Лестера» Крэйг Шекспир. Его предшественники — Жозе Моуринью, Гус Хиддинк, Карло Анчелотти и Хосеп Гвардьола.

10 матчей достигла результативная гостевая серия «Дижона». Агрессивнее на чужих полях во Франции играет только отличавшийся на протяжении 12 игр «Монако».

13 матчей «Ливерпуль» не проигрывает «Эвертону», повторив клубный рекорд, установленный в период с 1972 по 1978 год.

14 баллов (9 голов и 5 передач) на счету Педро Леона из «Эйбара» — самого результативного полузащитника ла лиги этого сезона.

50 голов в премьер-лиге забил нападающий «Вест Хэма» Энди Кэрролл, ставший 44-м англичанином, достигшим этой отметки.

100 мячей в составе «Атлетика» забил в матчах ла лиги ветеран Ариц Адурис.