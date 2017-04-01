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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29281604/
1 апреля 2017, 21:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Айнтрахт» и «Боруссия» М не выявили победителя

«Айнтрахт» сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче 26-го тура чемпионата Германии.

Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 0:0.

На 78-й минуте хозяева имели шанс выйти вперёд, но Марко Фабиан не реализовал пенальти. Гости доигрывали вдесятером из-за удаления Тобиаса Штробля на 85-й минуте.

«Айнтрахт» (37 очков) занимает седьмое место в таблице Бундеслиги, «Боруссия» (33) идёт 10-й.
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