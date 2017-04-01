«Айнтрахт» и «Боруссия» М не выявили победителя

Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 0:0.



На 78-й минуте хозяева имели шанс выйти вперёд, но Марко Фабиан не реализовал пенальти. Гости доигрывали вдесятером из-за удаления Тобиаса Штробля на 85-й минуте.



«Айнтрахт» (37 очков) занимает седьмое место в таблице Бундеслиги, «Боруссия» (33) идёт 10-й.