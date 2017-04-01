«Айнтрахт» и «Боруссия» М не выявили победителя
«Айнтрахт» сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче 26-го тура чемпионата Германии.
Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 0:0.
На 78-й минуте хозяева имели шанс выйти вперёд, но Марко Фабиан не реализовал пенальти. Гости доигрывали вдесятером
«Айнтрахт» (37 очков) занимает седьмое место в таблице Бундеслиги, «Боруссия» (33) идёт 10-й.
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