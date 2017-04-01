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1 апреля 2017, 21:56 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Антонио Конте: «Челси» должен принять поражение от «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после поражения от «Кристал Пэлас» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что в любой игре премьер-лиги может случиться все что угодно.

По словам Конте, команде нужно сконцентрироваться на предстоящей встрече против «Манчестер Сити».

— Это футбол, мы должны принять этот результат, — приводит BBC слова Конте. — Мы забили свой мяч после первых пяти минут игры, а потом за пару минут пропустили дважды. Когда пропускаешь таким образом, нужно понять ситуацию и прибавлять.

В чемпионате Англии в любом матче может случиться все что угодно. Это очень сильная лига. Сегодня нам противостоял соперник с сильными игрокам. Думаю, «Кристал Пэлас» показал, что является хорошей командой.

Теперь нужно думать о следующей игре. Если бы мы победили, были бы счастливы, но теперь важно сконцентрироваться на игре против «Манчестер Сити».

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