Антонио Конте: «Челси» должен принять поражение от «Кристал Пэлас»

По словам Конте, команде нужно сконцентрироваться на предстоящей встрече против «Манчестер Сити».

— Это футбол, мы должны принять этот результат, — приводит BBC слова Конте. — Мы забили свой мяч после первых пяти минут игры, а потом за пару минут пропустили дважды. Когда пропускаешь таким образом, нужно понять ситуацию и прибавлять.

В чемпионате Англии в любом матче может случиться все что угодно. Это очень сильная лига. Сегодня нам противостоял соперник с сильными игрокам. Думаю, «Кристал Пэлас» показал, что является хорошей командой.

Теперь нужно думать о следующей игре. Если бы мы победили, были бы счастливы, но теперь важно сконцентрироваться на игре против «Манчестер Сити».