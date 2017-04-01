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1 апреля 2017, 21:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Леганесом» и вышел на пятое место в Примере

«Реал Сосьедад» и «Леганес» сыграли вничью в матче 29-го тура испанской Примеры.

Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счетом 1:1.

На исходе получаса игры Александер Шимановски вывел «Леганес» вперед. На 53-й минуте Хуанми провел ответный матч.

«Реал Сосьедад» (49 очков) обошел «Вильярреал» (48) и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» (27 баллов) находится на 17-м месте, от зоны вылета клуб отделяют шесть баллов.

Реал Сосьедад
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