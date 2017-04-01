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1 апреля 2017, 21:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Эллардайс: Очень приятно отобрать три очка у команды, которая станет чемпионом

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс прокомментировал победу над «Челси» (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

«Наша защита сыграла великолепно, как и вратарь, и мы могли забить больше двух мячей. План на игру полностью сработал. Очень приятно отобрать три очка у команды, которая станет чемпионом.

Теперь у нас 31 очко, и главная цель всё та же — остаться в АПЛ. Когда в конце сезона у вас больше очков, чем сыгранных матчей, можно чувствовать себя в безопасности», — приводит слова Эллардайса Goal.

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