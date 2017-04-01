«Лацио» выиграл у «Сассуоло» и закрепился на 4-м месте в Серии А

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Встреча проходила в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и завершилась со счётом 2:1 в пользу римлян.



В середине первого тайма Доменико Берарди открыл счёт, реализовав пенальти. В концовке первого тайма Чиро Иммобиле провёл ответный мяч, а на 83-й минуте Франческо Ачерби отправил мяч в свои ворота.



«Лацио» (60 очков) закрепился на 4-м месте в Серии А, опережая идущий пятым «Интер» на пять баллов, но у нерадзурри игра в запасе. «Сассуоло» (31) — 15-й.