«Лацио» выиграл у «Сассуоло» и закрепился на 4-м месте в Серии А
«Лацио» выиграл у «Сассуоло» в матче 30-го тура итальянской Серии А.
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В середине первого тайма Доменико Берарди открыл счёт, реализовав пенальти. В концовке первого тайма Чиро Иммобиле провёл ответный мяч, а на 83-й минуте Франческо Ачерби отправил мяч в свои ворота.
«Лацио» (60 очков) закрепился на 4-м месте в Серии А, опережая идущий пятым «Интер» на пять баллов, но у нерадзурри игра в запасе. «Сассуоло» (31) — 15-й.
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