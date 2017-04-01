«Сьон» выиграл у «Туна», Митрюшкин пропустил один мяч

Встреча проходила в Сьоне на стадионе «Турбийон» и завершилась со счетом 2:1.



Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин отыграл весь матч и пропустил один гол. «Сьон», с середины первого тайма игравший в большинстве, забил два мяча на 54-й и 66-й минутах: отличились Карлитуш и Чадрак Аколо. Спустя три минуты Симоне Рапп отыграл один гол.



«Сьон» (42 очка) занимает третье место в таблице, «Тун» (27) идет седьмым.