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1 апреля 2017, 21:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сьон» выиграл у «Туна», Митрюшкин пропустил один мяч

«Сьон» выиграл у «Туна» в матче 26-го тура чемпионата Швейцарии.

Встреча проходила в Сьоне на стадионе «Турбийон» и завершилась со счетом 2:1.

Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин отыграл весь матч и пропустил один гол. «Сьон», с середины первого тайма игравший в большинстве, забил два мяча на 54-й и 66-й минутах: отличились Карлитуш и Чадрак Аколо. Спустя три минуты Симоне Рапп отыграл один гол.

«Сьон» (42 очка) занимает третье место в таблице, «Тун» (27) идет седьмым.

Сьон
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