Почеттино: Отставание в 7 очков ничем не отличается от отставания в 10 очков

«Шпоры» сократили отставание от лидирующего «Челси» до 7 очков.



«Я очень горжусь тем, что сделала команда, ведь для нас это была очень сложная игра. Мы показали характер, я доволен. Во втором тайме мы играли классно.



Эта победа многое значит: мы должны быть начеку, если “Челси” потерпит неудачу и потеряет очки. Мы боремся за титул. Отставание в 7 очков ничем не отличается от отставания в 10 очков, надо просто быть готовыми к осечке лидера», — сказал Почеттино в эфире BBC Sport.