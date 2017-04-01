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1 апреля 2017, 21:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Пайета принёс «Марселю» ничью в матче с «Дижоном»

«Марсель» сыграл вничью с «Дижоном» в матче 31-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 1:1.

На добавленной к первому тайму минуте гости вышли вперёд благодаря автоголу Грегори Сертича, однако в начале второй половины игры Димитри Пайет сравнял счёт. Больше голов команды не забивали.

«Марсель» набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице французского первенства, «Дижон» (29) — 17-й.

Марсель
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