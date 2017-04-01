Гол Пайета принёс «Марселю» ничью в матче с «Дижоном»

Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 1:1.



На добавленной к первому тайму минуте гости вышли вперёд благодаря автоголу Грегори Сертича, однако в начале второй половины игры Димитри Пайет сравнял счёт. Больше голов команды не забивали.



«Марсель» набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице французского первенства, «Дижон» (29) — 17-й.