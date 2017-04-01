Виновата жертва. Зачем Игуаину телохранители в Неаполе

«После того как Иуда предал Христа за 30 сребреников, он хотя бы не разгуливал по Вифлеему». Так в одном итальянском издании начинается статья о возвращении Гонсало Игуаина на неаполитанский «Сан-Паоло». Нам это сравнение может показаться слишком драматичным, наигранным и даже пошлым, но в Неаполе никто не возмутится. Если футбол — религия, то и с футболистов здесь спрос, как с апостолов.

Подготовка к встрече с «Иудой»

Несколько недель назад человек без воображения устроил в Неаполе почти самоубийственный розыгрыш: надев футболку «Ювентуса» с фамилией Игуаина на спине, он вышел погулять по городу. Приятель снимал на камеру. Какой была реакция? Ну вы правильно угадали. Над ним смеялись, его оскорбляли, толкали, в него что-то бросили, с него попытались сорвать футболку, разок ударили. К счастью, на этом всё. Но ведь и Игуаин был ненастоящий. Сейчас болельщики разминаются к приезду «Ювентуса». В фанатской среде раздаются призывы воздержаться от насилия. Кто-то предложил встретить Игуаина неприличным звуком, который должен издать весь стадион. Продаются рулоны туалетной бумаги с фотографиями Игуаина. Но не только: после того как зимой форвард пожаловался на угрозы со стороны фанатов бывшего клуба, «Ювентус» принял решение тщательно подготовить свой визит.



Отель на Корсо Витторио Эмануэль будет «заблокирован», выражаясь словами управляющего заведением. На каждом этаже будут дежурить по двое телохранителей. Хотя это не помешало местным жителям по-своему украсить ограду отеля. На плакате — зрелые стихи про предательство, цену верности и кое-что непечатное. Воспринимать ли угрозы всерьёз? Примерное впечатление об эмоциональности неаполитанцев можно составить по одному эпизоду. В известной траттории в Неаполе осенью прошла акция «Пицца “Маргарита” по цене один евро для всех, в день когда Игуаин получит травму». Речь не об ультрас и не о болельщиках, связанных с криминальными структурами (таких в городе тоже хватает), а всего лишь о небольшом кафе. Отпраздновать травму? Ну разумеется! 23 ноября на «Маргариту» был большой спрос.

Ультрас «Наполи»: история болезни

Но это мелочи. Многие ультрас практикуют вооружённые нападения. Это участники группировки «Коммандос», других организаций, а также обычные болельщики из криминальных районов. Чаще всего атакам подвергаются болельщики гостевых команд. Инциденты с ножевыми ранениями имели место этой осенью, в прошлом сезоне — дважды, в позапрошлом — один раз… В общем, вы поняли. Но иногда достаётся и футболистам.



В марте 2013 года в Неаполе встретили автобус с игроками «Ювентуса» не привычными тухлыми яйцами, а камнями и сигнальными ракетами. Полиции не сразу удалось прекратить беспорядки, фанаты даже разбили окно рядом с местом, где сидел Квадво Асамоа. Достаётся и собственным футболистам. И речь не о банальных ограблениях, жертвами которых становились многие футболисты. Нет, когда бандиты наставили пистолет на Лоренцо Инсинье в марте 2016 года, один из них сказал: «Ты ведь забьёшь “Фиорентине”? Сделай это для нас». Таков способ мотивации. Но если мотивация не срабатывает, можно выразить недовольство и постфактум. Во время неудачной игры Марека Гамшика в одном из матчей Серии А южная трибуна целый тайм кричала оскорбления в адрес его жены. Через пару дней её ограбили. После поражения от «Лацио» в последнем туре чемпионата весной 2015-го хулиганы атаковали машину голкипера Мариано Андухара, когда он выезжал с базы, разбили стёкла и повредили кузов.



Более дикая история: 27 января этого года в центре Неаполя был застрелен 21-летний выпускник клуба — Ренато Ди Джованни. Бывшая звезда Примаверы, он был даже крёстным сыном одной из радикальных фанатских групп, и его смерть многие связывают с конфликтами среди ультрас.

Особенная атмосфера гостеприимства

Вражда с «Ювентусом» и желание «отомстить» Игуаину наслаивается на общий криминальный фон города. Неаполь — место, где футболистам и их семьям достаётся, даже если их все любят. Здесь вооружённые бандиты грабили Камило Сунигу и Дувана Сапату, Эдинсона Кавани, жену Кавани, Марека Гамшика — дважды, Эсекьеля Лавесси, девушку Лавесси, Валона Бехрами — более 10 инцидентов, напрямую не связанных с футболом.



Кстати, когда девушке Лавесси, Янине Скрепанте, угрожали пистолетом, она отреагировала на инцидент в соцсетях: «Что за дер***вый город! На меня наставили оружие и ограбили». Шум поднялся такой, что ей пришлось извиняться: «Я была очень испугана, конечно, я не хотела обидеть жителей такого прекрасного города».

Вам интересно, как отреагировал на это президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис? «Хочу сказать Янине, что не стоит показываться с такими часами, как Rolex. Может, она подумала, что девушка Лавесси является неприкосновенной, но это не так. А Неаполь — чудесный и гостеприимный город». В конце концов, подругу одного из лидеров его команды сначала ограбили, а затем начали преследовать… Логично, город прекрасный, а жертва сама виновата. Неудивительно, что в месте с таким высоким средним уровнем насилия чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер, поэтому по соображениям безопасности билеты на матч продают только жителям Неаполя, чтобы исключить появление на трибунах болельщиков «Ювентуса». Гостевой сектор? Забудьте. «Важнее всего — не допустить насилия», — заявила префект одному из телеканалов. Она права.