Моуринью: Де Хеа проспал весь матч, а вы спрашиваете, была ли игра равной?

«Вы спрашиваете меня, была ли игра равной? Извините, глупый вопрос. Одна команда переходит половину поля один раз за 90 минут, а вторая атакует, атакует и атакует, и вы спрашиваете меня, была ли игра равной? Давид де Хеа проспал весь матч.



У одной команды всё время был мяч, у второй — нет. Одна команда пыталась выиграть, а вторая — сыграть вничью. Голкипер одной команды дурачился, а второй сделал три великолепных сейва.



В этом сезоне у нас много ничьих. Команды приезжают сюда за одним очком, а вратари — за званием игрока матча. Мы были лучше всех в плане качества игры, владения мячом и создания моментов, но слишком часто играли вничью», — цитирует Моуринью BBC Sport.