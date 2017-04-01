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1 апреля 2017, 20:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моуринью: Де Хеа проспал весь матч, а вы спрашиваете, была ли игра равной?

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Вест Бромвич Альбион» (0:0) в 30-м туре АПЛ.

«Вы спрашиваете меня, была ли игра равной? Извините, глупый вопрос. Одна команда переходит половину поля один раз за 90 минут, а вторая атакует, атакует и атакует, и вы спрашиваете меня, была ли игра равной? Давид де Хеа проспал весь матч.

У одной команды всё время был мяч, у второй — нет. Одна команда пыталась выиграть, а вторая — сыграть вничью. Голкипер одной команды дурачился, а второй сделал три великолепных сейва.

В этом сезоне у нас много ничьих. Команды приезжают сюда за одним очком, а вратари — за званием игрока матча. Мы были лучше всех в плане качества игры, владения мячом и создания моментов, но слишком часто играли вничью», — цитирует Моуринью BBC Sport.

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