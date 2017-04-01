«Вест Хэм» в гостях уступил «Халл Сити»

На гол нападающего «Вест Хэма» Энди Кэрролла «Халл Сити» ответил точными ударами Эндрю Робертсона и Андреа Раноккия.

После этой игры «Халл Сити» набрал 27 очков и занимает 18 строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэма», имея в активе 33 очка, находится на 14 месте.

В следующем туре 5 апреля «Вест Хэм» в гостях сыграет с «Арсеналом». В тот же день «Халл Сити» дома примет с «Мидлсбро».