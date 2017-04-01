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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29280902/
1 апреля 2017, 20:02 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Вест Хэм» в гостях уступил «Халл Сити»

Футболисты «Вест Хэма» в рамках 30-го тура английской премьер лиги уступили в гостях «Халл Сити» со счетом 1:2.

На гол нападающего «Вест Хэма» Энди Кэрролла «Халл Сити» ответил точными ударами Эндрю Робертсона и Андреа Раноккия.

После этой игры «Халл Сити» набрал 27 очков и занимает 18 строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэма», имея в активе 33 очка, находится на 14 месте.

В следующем туре 5 апреля «Вест Хэм» в гостях сыграет с «Арсеналом». В тот же день «Халл Сити» дома примет с «Мидлсбро».
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