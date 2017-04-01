Лидер чемпионата Англии по футболу «Челси» проиграл «Кристал Пэлас»

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В составе хозяев отличился Сеск Фабрегас (5-я минута), у гостей мячи забили Уилфрид Заа (9) и Кристиан Бентеке (11).

Беспроигрышная серия «Челси» в чемпионате прервалась на девятом матче, во всех турнирах лондонцы не проигрывали на протяжении 12 матчей подряд. «Челси» с 69 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» с 31 очком располагается на 15-й строчке.

В следующем матче «Челси» 5 апреля примет «Манчестер Сити», «Кристал Пэлас» в тот же день на выезде сыграет с «Саутгемптоном».