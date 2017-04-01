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1 апреля 2017, 19:51 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Лидер чемпионата Англии по футболу «Челси» проиграл «Кристал Пэлас»

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. «Челси» потерпел поражение от «Кристал Пэлас» со счетом 1:2 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

Беспроигрышная серия <span class=error>Челси</span> в чемпионате прервалась на девятом матче во всех турнирах <span class=error>лондонцы</span> не проигрывали на протяжении 12 матчей подряд. Увеличить
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В составе хозяев отличился Сеск Фабрегас (5-я минута), у гостей мячи забили Уилфрид Заа (9) и Кристиан Бентеке (11).

Беспроигрышная серия «Челси» в чемпионате прервалась на девятом матче, во всех турнирах лондонцы не проигрывали на протяжении 12 матчей подряд. «Челси» с 69 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» с 31 очком располагается на 15-й строчке.

В следующем матче «Челси» 5 апреля примет «Манчестер Сити», «Кристал Пэлас» в тот же день на выезде сыграет с «Саутгемптоном».

1.04.2017 17:00 основной раунд: 30-й тур Stamford Bridge
Челси 1:2 Кристал Пэлас
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Антонио Конте Сэм Эллардайс
Голы
5′ Сеск Фабрегас (Э. Азар) 4
11 Вильфрид Заа (К. Бентеке) 9′
17 Кристиан Бентеке (В. Заа) 11′
Составы
Тибо Куртуа 13
79′ Гэри Кэйхилл 24
Сесар Аспиликуэта 28
83′ Морейра Маринью Давид Луиз 30
Н`Голо Канте 7
Эден Азар 10
Родригес Педро 11
50′ Диегу Коста 19
74′ Маркос Алонсо 3
Миши Батшуайи 23
90′ Сеск Фабрегас 4
Рубен Лофтус-Чик 14
59′ Неманья Матич 21
Виллиан 22
13 Уэйн Хеннесси
2 Джоэл Уорд
12 Мамаду Сако
31 Джеффри Шлупп
7 Йоан Кабай
11 Вильфрид Заа
28 Лука Миливоевич 73′
42 Джейсон Панчеон
17 Кристиан Бентеке 68′
5 Джеймс Томкинс 45′
6 Скотт Данн 60′
27 Дамьен Дилейни
10 Эндрос Таунсенд 60′
34 Мартин Келли
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 8
11 Удары в створ 3
9 Угловые 3
12 Фолы 14
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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