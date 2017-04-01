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1 апреля 2017, 19:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«МЮ» не сумел обыграть «Вест Бромвич», «Лестер» победил «Сток Сити»

«Манчестер Юнайтед» не сумел обыграть «Вест Бромвич Альбион» в матче 30-го тура чемпионата Англии.

Манчестер Юнайтед не сумел обыграть <span class=error>Вест</span> <span class=error>Бромвич</span> <span class=error>Альбион</span> в матче 30-го тура чемпионата Англии. Увеличить
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Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 0:0.

«Лестер Сити» на своём поле переиграл «Сток Сити» (2:0). Голами в составе действующих чемпионов Англии отметились Онинье Ндиди и Джейми Варди.

В других матчах тура «Халл Сити» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» (2:1), а «Уотфорд» одолел «Сандерленд» (1:0).

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