«МЮ» не сумел обыграть «Вест Бромвич», «Лестер» победил «Сток Сити»

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Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 0:0.



«Лестер Сити» на своём поле переиграл «Сток Сити» (2:0). Голами в составе действующих чемпионов Англии отметились Онинье Ндиди и Джейми Варди.



В других матчах тура «Халл Сити» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» (2:1), а «Уотфорд» одолел «Сандерленд» (1:0).