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1 апреля 2017, 19:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетик» в гостях одержал победу над «Осасуной»

«Атлетик» одержал победу над «Осасуной» в матче 29-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла в Памплоне на стадионе «Эль-Садар» и завершилась со счётом 1:2.

 Уже на 12-й минуте Ариц Адурис вывел команду из Бильбао вперёд, а в конце первого тайма Иньяки Уильямс удвоил преимущество гостей. На 79-й минуте Серхио Леон сократил отставание в счёте, но добиться большего хозяева не сумели.

«Атлетик» набрал 47 очков и занимает седьмое место в таблице Примеры, «Осасуна» (11) идёт последней.

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