«Атлетик» в гостях одержал победу над «Осасуной»

Встреча прошла в Памплоне на стадионе «Эль-Садар» и завершилась со счётом 1:2.



Уже на 12-й минуте Ариц Адурис вывел команду из Бильбао вперёд, а в конце первого тайма Иньяки Уильямс удвоил преимущество гостей. На 79-й минуте Серхио Леон сократил отставание в счёте, но добиться большего хозяева не сумели.



«Атлетик» набрал 47 очков и занимает седьмое место в таблице Примеры, «Осасуна» (11) идёт последней.