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1 апреля 2017, 18:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Боруссия» Д сыграла вничью с «Шальке», «РБ Лейпциг» разгромил «Дармштадт»

«Шальке» и дортмундская «Боруссия» не выявили победителя в рурском дерби, состоявшемся в 26-м туре чемпионата Германии.

<span class=error>Шальке</span> и дортмундская <span class=error>Боруссия</span> не выявили победителя в <span class=error>рурском</span> дерби состоявшемся в 26-м туре чемпионата Германии. Увеличить
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Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 1:1. У гостей голом отличился Пьер-Эмерик Обамейянг, в составе хозяев мяч забил Тило Керер.

«РБ Лейпциг», занимающий второе место в таблице Бундеслиги, на своём поле разгромил «Дармштадт» (4:0). Голы забили Эмиль Форсберг, Вилли Орбан и Наби Кейта, оформивший дубль.

В других матчах 26-го тура «Вердер» на выезде разгромил «Фрайбург» (5:2), а «Гамбург» переиграл «Кёльн» (2:1).

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