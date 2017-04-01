«Боруссия» Д сыграла вничью с «Шальке», «РБ Лейпциг» разгромил «Дармштадт»

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Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 1:1. У гостей голом отличился Пьер-Эмерик Обамейянг, в составе хозяев мяч забил Тило Керер.



«РБ Лейпциг», занимающий второе место в таблице Бундеслиги, на своём поле разгромил «Дармштадт» (4:0). Голы забили Эмиль Форсберг, Вилли Орбан и Наби Кейта, оформивший дубль.



В других матчах 26-го тура «Вердер» на выезде разгромил «Фрайбург» (5:2), а «Гамбург» переиграл «Кёльн» (2:1).