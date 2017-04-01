Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29280573/
1 апреля 2017, 18:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» забила 6 голов «Аугсбургу», Левандовски оформил хет-трик

«Бавария» разгромила «Аугсбург» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.

Бавария разгромила Аугсбург в матче 26-го тура немецкой <span class=error>Бундеслиги</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 6:0.

«Бавария» одержала пятую победу в турнире подряд. Хет-трик оформил Роберт Левандовски, два мяча забил Томас Мюллер, один раз отличился Тьяго Алькантара.

«Бавария» (65 очков) занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, опережая идущий вторым «РБ Лейпциг» на 13 баллов. «Аугсбург» (29) находится на 14-й строчке.

1.04.2017 16:30 основной раунд: 26-й тур Allianz-Arena
Бавария 6:0 Аугсбург
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Карло Анчелотти Мануэль Баум
Голы
17′ Роберт Левандовски (Тиагу Алькантара) 9
36′ Томас Мюллер (Р. Левандовски) 25
55′ Роберт Левандовски (Ф. Рибери) 9
62′ Тиагу Алькантара (Р. Левандовски) 6
79′ Роберт Левандовски 9
80′ Томас Мюллер (Дж. Боатенг) 25
Составы
Свен Ульрайх 26
Джером Боатенг 17
Хуан Бернат 18
Филипп Лам 21
Франк Рибери 7
Томас Мюллер 25
Джошуа Киммих 32
Роберт Левандовски 9
73′ Матс Хуммельс 5
Рафинья 13
66′ Тиагу Алькантара 6
Ренату Санчеш 35
62′ Кингсли Коман 29
Арьен Роббен 10
35 Mapвин Хитц
16 Кристоф Янкер 81′
31 Филипп Макс
40 Тим Ридер
20 Гойко Качар
21 Доминик Кор 12′
22 Чи Дон Вон
38 Кевин Дансо
2 Паул Ферхаг 80′
11 Жонатан Шмид
14 Ян Моравек 45′
28 Георг Тайгль
25 Рауль Бобадилья 45′
7 Халил Алтынтоп
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 2
5 Угловые 1
6 Фолы 9
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кристиан Дингерт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Аугсбург
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!