«Бавария» забила 6 голов «Аугсбургу», Левандовски оформил хет-трик

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Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 6:0.



«Бавария» одержала пятую победу в турнире подряд. Хет-трик оформил Роберт Левандовски, два мяча забил Томас Мюллер, один раз отличился Тьяго Алькантара.



«Бавария» (65 очков) занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, опережая идущий вторым «РБ Лейпциг» на 13 баллов. «Аугсбург» (29) находится на 14-й строчке.