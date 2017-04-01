«Бавария» забила 6 голов «Аугсбургу», Левандовски оформил хет-трик
«Бавария» разгромила «Аугсбург» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.
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Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 6:0.
«Бавария» одержала пятую победу в турнире подряд.
«Бавария» (65 очков) занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, опережая идущий вторым «РБ Лейпциг» на 13 баллов. «Аугсбург» (29) находится на 14-й строчке.
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Мануэль Баум
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|1
|6
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Кристиан Дингерт (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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