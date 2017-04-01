Футболисты «Шахтера» и «Слуцка» добились гостевых побед на старте чемпионата Беларуси

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Бронзовый призер прошлого первенства «Шахтер» победил «Городею» благодаря голу Сергея Хижниченко, который реализовал пенальти на исходе часа игрового времени.

В Новополоцке футболисты «Слуцка» также выиграли у «Нафтана» в результате точного удара с 11-метровой отметки, который на 87-й минуте нанес Дмитрий Юсов.

Жодинское «Торпедо-БелАЗ» у себя дома принимало «Ислочь» (Минский район) и вырвало победу в самой концовке — 2:1. В этой встрече счет был открыт на 2-й минуте после точного удара опытного новобранца гостей Геннадия Близнюка. В начале второй половины армянский легионер жодинцев Камо Оганесян восстановил равновесие, а на 90-й минуте Александр Макась принес викторию хозяевам.

Первая игра нового чемпионата страны, в которой ФК «Минск» принимал на своем поле брестское «Динамо», завершилась вничью — 2:2.

Позже завершатся еще три поединка стартового тура: «Днепр» (Могилев) — «Динамо» (Минск), «Гомель» — БАТЭ (Борисов).

Две заключительные игры этого тура пройдут в воскресенье, 2 апреля: «Крумкачы» (Минск) — «Витебск», «Неман» (Гродно) — «Славия» (Мозырь).