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1 апреля 2017, 17:18 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Эйбар» на выезде обыграл «Вильярреал» в 29-м туре чемпионата Испании

МОСКВА, 1 апр — Р-Спорт. Футболисты «Эйбара» на выезде одержали победу над «Вильярреалом» в 29-м туре чемпионата Испании.

<em>МОСКВА 1 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Футболисты <span class=error>Эйбара</span> на выезде одержали победу над Вильярреалом в 29-м туре чемпионата Испании. Увеличить
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Субботняя игра в Вильярреале завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2. На гол Роберто Сориано (18-я минута) «Эйбар» ответил точными ударами Педро Леона (48, с пенальти), Кике Гарсии (54) и Такаси Инуи (77). На 89-й Сориано оформил дубль и установил окончательный счет матча.

Следующий матч в турнире «Эйбар» проведет 6 апреля дома против «Лас-Пальмаса». «Вильярреал» 4 апреля сыграет на выезде с «Бетисом».

1.04.2017 14:00 основной раунд: 29-й тур Estadio de la Ceramica
Вильярреал 2:3 Эйбар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Эскриба Фран Хосе Луис Мендилибар
Голы
18′ Роберто Сориано (П. Марио Гаспар) 20
89′ Бруно Сориано (К. Хауме) 21
21 Санчес Хиль Педро Леон 48′
17 Энрике Гарсия Кике (А. Арбилья) 54′
8 Такаси Инуи 77′
Составы
Морено Андрес Фернандес 13
Перес Марио Гаспар 2
Коста Хорда Хауме 11
66′ Соберон Альваро Гонсалес 12
10′ Даниэле Бонера 23
Роберто Сориано 20
Бруно Сориано 21
90+1′ Роберто Сольдадо 9
59′ Мануэль Тригерос 14
Хонатан дос Сантос 8
39′ 59′ Самуэль Кастильехо 19
Лопес Альварес Адриан 15
80′ Седрик Бакамбу 17
Рафаэль Борре 24
1 Йоэль
4 Иван Рамис
20 Флориан Лежен
5 Гонсало Эскаланте
8 Такаси Инуи 62′
14 Дани Гарсия
21 Санчес Хиль Педро Леон
9 Аметльер Серхио Энрич
7 Андер Капа 40′
19 Антонио Луна 43′
18 Анайц Арбилья 64′
3 Алехандро Гальвес
17 Энрике Гарсия Кике 77′ 68′
6 Кристиан Ривера
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 4
11 Угловые 5
9 Фолы 10
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Даниэль Окон Арраис (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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