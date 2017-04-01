«Эйбар» на выезде обыграл «Вильярреал» в 29-м туре чемпионата Испании
МОСКВА, 1 апр —
Р-Спорт. Футболисты «Эйбара» на выезде одержали победу над «Вильярреалом» в 29-м туре чемпионата Испании.
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Субботняя игра в Вильярреале завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2. На гол Роберто Сориано (18-я минута) «Эйбар» ответил точными ударами Педро Леона (48, с пенальти), Кике Гарсии (54) и Такаси Инуи (77). На 89-й Сориано оформил дубль и установил окончательный счет матча.
Следующий матч в турнире «Эйбар» проведет 6 апреля дома против «Лас-Пальмаса». «Вильярреал» 4 апреля сыграет на выезде с «Бетисом».
|1.04.2017 14:00
|основной раунд: 29-й тур
|Estadio de la Ceramica
|Вильярреал
|2:3
|Эйбар
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Эскриба Фран
|Хосе Луис Мендилибар
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|4
|11
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Окон Арраис (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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