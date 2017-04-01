«Эйбар» на выезде обыграл «Вильярреал» в 29-м туре чемпионата Испании

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Субботняя игра в Вильярреале завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2. На гол Роберто Сориано (18-я минута) «Эйбар» ответил точными ударами Педро Леона (48, с пенальти), Кике Гарсии (54) и Такаси Инуи (77). На 89-й Сориано оформил дубль и установил окончательный счет матча.

Следующий матч в турнире «Эйбар» проведет 6 апреля дома против «Лас-Пальмаса». «Вильярреал» 4 апреля сыграет на выезде с «Бетисом».