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1 апреля 2017, 16:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ливерпуль» победил в мерсисайдском дерби благодаря голам Мане, Коутиньо и Ориги

В рамках 30-го тура АПЛ на стадионе «Энфилд» состоялось знаменитое мерсисайдское дерби.

Ливерпуль победил в мерсисайдском дерби благодаря голам Мане Коутиньо и Ориги - Фото Увеличить
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«Ливерпуль» на своём поле победил «Эвертон» со счётом 3:1.

На 8-й минуте Садио Мане вывел красных вперёд, а 20 минут спустя «ириски» счёт сравняли — отличился Мэттью Пеннингтон. Однако такой счёт продержался на табло недолго — на 31-й минуте голом отметился Филиппе Коутиньо. Окончательный результат в пользу команды Юргена Клоппа на 60-й минуте установил Дивок Ориги.

Благодаря победе «Ливерпуль» (59 очков) на два балла обошёл «Манчестер Сити» и догнал по количеству очков идущий на третьем месте «Тоттенхэм Хотспур». При этом у «горожан» и «шпор» сыграно на два матча меньше. «Эвертон» (50) в таблице английского чемпионата располагается на седьмом месте.

1.04.2017 14:30 основной раунд: 30-й тур Anfield Road
Ливерпуль 3:1 Эвертон
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Юрген Клопп Роналд Куман
Голы
8′ Садио Мане (Б. Роберту Фирмину) 19
31′ Филиппе Коутинью (П. Лукас) 10
60′ Дивок Ориги (Филиппе Коутинью) 27
  45524 (Э. Уильямс) 28′
Составы
Симон Миньоле 22
Натаниел Клайн 2
Джеймс Милнер 7
Деян Ловрен 6
Жоэль Матип 32
Джорджиньо Вайналдум 5
Пеззини Лейва Лукас 21
68′ Эмре Джан 23
90′ Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину 11
Рагнар Клаван 17
57′ Садио Мане 19
Дивок Ориги 27
74′ Филиппе Коутинью 10
Трент Арнольд 66
1 Васкес Хоэль Роблес
5 Эшли Уильямс 62′
6 Фил Ягелка
30 Мэйсон Холгейт
3 Лейтон Бэйнс
17 Идрисса Гуйе
10 Ромелу Лукаку
8 Росс Баркли 40′
38 Мэттью Пеннингтон 67′
18 Гарет Бэрри
26 Том Дэйвис 66′ 26′
19 Эннер Валенсия
29 Доминик Калверт-Льюин 82′
11 Кевин Миральяс
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 4
2 Угловые 3
17 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Автогол
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