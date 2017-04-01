«Ливерпуль» победил в мерсисайдском дерби благодаря голам Мане, Коутиньо и Ориги

«Ливерпуль» на своём поле победил «Эвертон» со счётом 3:1.



На 8-й минуте Садио Мане вывел красных вперёд, а 20 минут спустя «ириски» счёт сравняли — отличился Мэттью Пеннингтон. Однако такой счёт продержался на табло недолго — на 31-й минуте голом отметился Филиппе Коутиньо. Окончательный результат в пользу команды Юргена Клоппа на 60-й минуте установил Дивок Ориги.



Благодаря победе «Ливерпуль» (59 очков) на два балла обошёл «Манчестер Сити» и догнал по количеству очков идущий на третьем месте «Тоттенхэм Хотспур». При этом у «горожан» и «шпор» сыграно на два матча меньше. «Эвертон» (50) в таблице английского чемпионата располагается на седьмом месте.