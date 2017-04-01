«Ливерпуль» победил в мерсисайдском дерби благодаря голам Мане, Коутиньо и Ориги
В рамках 30-го тура АПЛ на стадионе «Энфилд» состоялось знаменитое мерсисайдское дерби.
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«Ливерпуль» на своём поле победил «Эвертон» со счётом 3:1.
На 8-й минуте Садио Мане вывел красных вперёд, а 20 минут спустя «ириски» счёт сравняли — отличился Мэттью Пеннингтон. Однако такой счёт продержался на табло недолго — на 31-й минуте голом отметился Филиппе Коутиньо. Окончательный результат в пользу команды Юргена Клоппа на 60-й минуте установил Дивок Ориги.
Благодаря победе «Ливерпуль» (59 очков) на два балла обошёл «Манчестер Сити» и догнал по количеству очков идущий на третьем месте «Тоттенхэм Хотспур». При этом у «горожан» и «шпор» сыграно на два матча меньше. «Эвертон» (50) в таблице английского чемпионата располагается на седьмом месте.
|Юрген Клопп
|Роналд Куман
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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