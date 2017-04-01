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1 апреля 2017, 16:10 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Атырау» и «Акжайык» забили четыре гола на двоих во втором тайме и поделили очки

При этом «нефтяники» первыми открыли счет, но затем по ходу игры выступали в роли отыгрывающихся.

Уральский «Акжайык» сыграл вничью с «Атырау» в четвертом туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Уральске, закончилась со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме.

Первыми счет в матче открыли гости. На 54-й минуте Юре Обшивач вывел «Атырау» вперед.

Хозяева в течение шести минут сумели переломить ход игры. Сначала на 64-й минуте Мирам Сапанов сравнял счет, а на 70-й уже «Акжайык» вышел вперед после гола Джона Дельгадо.

Однако последнее слово в матче осталось за гостями. За две минуты до завершения основного времени вышедший на замену Новица Максимович спас «нефтяников» от поражения.

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