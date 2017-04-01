СМИ: «Ювентус» усилил охрану отеля в Неаполе из-за Игуаина
МОСКВА, 1 апр —
Р-Спорт. Туринский «Ювентус», который в воскресенье проведет матч чемпионата Италии против «Наполи», нанял дополнительных телохранителей на время пребывания в Неаполе, сообщает Football Italia со ссылкой на газету Corriere dello Sport.
Ближайший матч «Наполи» и «Ювентуса» состоится в Неаполе 2 апреля в рамках 30-го тура чемпионата Италии, а уже 5 апреля соперники вновь встретятся на поле «Наполи» в полуфинале Кубка страны.
В пятницу власти Неаполя запретили болельщикам «Ювентуса» посещать матчи против «Наполи» в текущем сезоне
Для обеспечения безопасности на каждом этаже отеля, в котором остановился «Ювентус» в Неаполе, будет дежурить не менее двух охранников. При этом клуб забронировал в этой гостинице 60 из 80 номеров.
«Ювентус» с 73 очками возглавляет турнирную таблицу серии А, «Наполи» имеет на десять очков меньше и располагается на третьей строчке.
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