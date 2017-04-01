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1 апреля 2017, 16:13 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Астана» забила два гола за три минуты и вырвала волевую победу над «Шахтером»

Столичный клуб выиграл второй матч подряд, а «горняки» потерпели третье поражение.

ФК «Астана» одержал волевую победу над карагандинским «Шахтером» в матче четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Караганде, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Причем все голы были забиты во втором тайме.

Первыми счет в матче открыли «горняки». На 61-й минуте Михаил Габышев вывел «Шахтер» вперед.

«Астана» сумела отыграться в самой концовке. Сначала на 88-й минуте Жуниор Кабананга сравнял счет, а на спустя три минуты Иван Маевский принес победу столичной команде.

Таким образом, «Астана» выиграла второй матч кряду и набрала семь очков. В активе «Шахтера», потерпевшего третье поражение в сезоне, остался один балл.

Ранее в другом матче тура костанайский «Тобол» дома обыграл «Тараз». Исход этой встречи предрешил один гол, который на 50-й минуте забил Джордже Деспотович, арендованный у «Астаны».

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