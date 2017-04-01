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1 апреля 2017, 14:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ливерпуль» — «Эвертон»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Эвертона» на матч 30-го тура чемпионата Англии, который пройдёт на стадионе «Энфилд».

Стали известны стартовые составы Ливерпуля и <span class=error>Эвертона</span> на матч 30-го тура чемпионата Англии который пройдёт на стадионе <span class=error>Энфилд</span>. Увеличить
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«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Джан, Лейва, Вейналдум, Мане, Коутиньо, Фирмино.

«Эвертон»: Роблес, Холгейт, Уильямс, Джагелка, Пеннингтон, Бэйнс, Дэвис, Гейе, Баркли, Калверт-Льюин, Лукаку.

Начало встречи — в 14:30 мск.

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