«Ливерпуль» — «Эвертон»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Эвертона» на матч 30-го тура чемпионата Англии, который пройдёт на стадионе «Энфилд».
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«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Джан, Лейва, Вейналдум, Мане, Коутиньо, Фирмино.
«Эвертон»: Роблес, Холгейт, Уильямс, Джагелка, Пеннингтон, Бэйнс, Дэвис, Гейе, Баркли,
Начало встречи — в 14:30 мск.
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