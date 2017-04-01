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1 апреля 2017, 14:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Германии утверждают, что Брандт согласился на переход в «Баварию»

Нападающий леверкузенского «Байера» Юлиан Брандт продолжит карьеру в «Баварии», сообщает Sport Bild.

По информации источника, немецкий футболист дал согласие на переход в мюнхенский клуб, а сумма трансфера составит около € 29,5 млн. Отмечается, что остаётся неизвестным, перейдёт ли Брандт в новую команду уже ближайшим летом или это случится в 2018 году. Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован «Ливерпуль».

По итогам 25 туров чемпионата Германии Брандт принял участие в 24 матчах, став автором двух голов и шести результативных передач.

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