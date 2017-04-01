Прощай, Венгер? Превью 30-го тура АПЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

КАКОЙ ДЕНЬ БУДЕТ У «ЛИВЕРПУЛЯ»?

В один отдельно взятый день «Ливерпуль» может играть в лучший в мире футбол. Сумасшедший по энергозатратности прессинг, который особенно действенен в матчах с топ-командами. Потому что желание соперника контролировать мяч Клопп умело конвертирует в перехваты и последующие опасные моменты для своей команды. Вдумайтесь: в нынешнем сезоне АПЛ «Ливерпуль» еще ни разу не проиграл команде из топ-7 — ни «Челси», ни «Ман Сити». Никому.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 30, 1.04.2017, 14:30 -:- Ливерпуль Эвертон

Другое дело, что при взломе насыщенной позиционной обороны у «Ливерпуля» возникают проблемы. Связаны они не только с тактикой, но и с «физикой». Тот футбол, который ставит Клопп, требует большой глубины состава. Ее нет.

Поэтому так тернист был путь «красных» в новом году — английские кубки, Вoxing Day, травмы лидеров. Сейчас ситуация нормализовалась. Да, пока не могут помочь Старридж и Хендерсон, но остальные в строю.

Поэтому, думается, ключевым моментом в дерби с «Эвертоном» будет то, каким выдастся эта суббота для «Ливерпуля». Если «красные» будут в ударе, то у «Эвертона» нет шансов. Даже несмотря на то, что «ириски"-то как раз в 2017 году выступают удачно. И усердно пытаются догнать лидирующую шестерку команд.

ОСОБЕННЫЙ СТАЛ СПОКОЙНЫМ

В недавнем интервью у Моуринью спросили: «Как менялась Ваша тренерская философия в течение последних 20 лет?». В ответ португалец сказал очень важные слова, которые должны обнадежить фанатов «МЮ».

«Ты всегда должен приспосабливаться к новому миру. Например, к тем молодым игрокам, которые существуют в настоящий момент. Нельзя это игнорировать, как бы здорово не работали твои методы прежде. Нужно понимать разницу между работой с юным Фрэнком Лэмпардом, который в 23 года уже был мужчиной, считал футбол работой и являлся настоящим профессионалом, и новыми парнями, которые в те же 23 года до сих пор дети. Сейчас я называю их «пацанами», а не «мужчинами».

Они дети, — продолжает Моуринью, которого цитирует Manutd.one, — потому, что все, что их окружает, никак не помогает им ни в жизни, ни в работе. Это нужно учитывать и приспосабливаться к этому. Десять лет назад ни один игрок не приходил в раздевалку с мобильным телефоном. Теперь все иначе. Но вы должны смириться с этим, потому что, если будете бороться, это вызовет конфликт и отправит вас в каменный век.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 30, 1.04.2017, 17:00 -:- Манчестер Юнайтед Вест Бромвич Альбион

Хорошо сказано, правда? И дело не в подмеченном Моуринью у современных игроков инфантилизме. Это всего лишь одна из черт современного мира и футбола, как части этого мира.

Важнее то, что и в 54 года Моуринью не закостенел в своих многочисленных регалиях и титулах. Он по-прежнему открыт новому. Он меняется, чтобы снова побеждать. Если Жозе и был когда-то уверен в собственной непогрешимости, то провал в «Челси» его заметно отрезвил. Он больше не считает себя особенным, потому что знает: футбол за последние годы сильно изменился.

Осознание того, что нужно меняться, несмотря на то, что ты выиграл все и не один раз, первая и самая важная ступенька к былому величию. Моуринью сделал этот шаг. И седина с несколько более спокойным взглядом, которые многие принимали за тревожные признаки эмоционального выгорания, всего лишь новая форма тренерского стиля португальца.

Да и сам Моуринью, отвечая на вопросы, ощущает ли он себя особенным, говорит: «Теперь я — спокойный».

МАТЧ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ РЕШИТЬ СУДЬБУ ВЕНГЕРА

Венгер — великий тренер. И его «Арсенал», несмотря на не самые удачные последние сезоны, — по-своему великий. Как идея, воплотившаяся в реальность. Как содержание, обретшее форму. Это всегда поражает.

Они — «Арсенал» и Венгер — уже давно единое целое. Человек-клуб. Или клуб с человеческим лицом. Венгер сделал то, что в истории футбола удалось единицам. Он был успешен в разных эпохах. До того, как футбол стал большим бизнесом, и — после. С возрастом вы поймете, насколько это сложно — принимать новое и понимать его.

Но даже у великих творений есть свой срок. Иногда их нужно заканчивать и откладывать на самую верхнюю полку. Чтобы, возможно, продолжить позже. Возможно.

По результатам за те 21 год, что Венгер в «Арсенале», к нему почти не может быть претензий. «Арсенал» всегда наверху, финансово успешен. Но с идеологической точки зрения клуб выдохся. Причем давно. Он стал как сериал, создатели которого давно забыли, зачем и для кого они снимают очередную серию.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 30, 2.04.2017, 18:00 -:- Арсенал Манчестер Сити

Отсюда и слова Санчеса, сказанные несколько дней назад. О том, что он планирует уйти в клуб, который действительно хочет побеждать. Чилийца можно понять — футболисты «Арсенала» уже давно не знают конечной цели. Поэтому и проигрывают при первых же трудностях сезона. Нет, правда, чего хочет «Арсенал»?

Титула АПЛ? Только на словах. Чтобы лозунги стали мотивацией к действиям, а не просто словами, сотрясающими воздух, в них нужно верить.

Выход на новую ступень клубного развития? Слишком вычурно для игроков, да и этот вопрос в плоскости кабинетов, а футбольного поля.

Развитие молодежи, игры в стильный футбол? От этого отошел и сам Венгер. Последние годы в большинстве своем он работает со средними игроками, делая их чуть лучше. Времена, когда за кадрами француза гонялись по всей Европе, ушли. Да и о каком стиле говорить после трех подряд поражений от «Баварии» со счетом 1:5? Стиль не может существовать без породистости. А это уже давно не про «Арсенал».

Последние годы гений Венгера одновременно с пользой стал приносить клубу и вред. Француз не ищет стандартных путей, не скупает оптом звезд, порой, может, даже для числа, чем для качества. Он ищет свой путь, кажется, запутавшись. Мысль об этом посещала давно. Просто Венгер не давал повода подтвердить ее фактами, упорно добираясь со средним составом до ЛЧ. Но теперь все иначе.

Из последних восьми матчей «Арсенал» проиграл пять. Впервые Венгер может не попасть в Лигу чемпионов. И впервые от клуба веет безнадегой. В атмосфере которой и были проиграны матчи «Ливерпулю» и «Баварии».

Игра с «Ман Сити» — как, возможно, последний вопрос на тему будущего Венгера. Поражение отбрасывает «Арсенал» на уверенное шестое место по потерянным очкам. Но еще важнее то, каким по характеру будет игра. Если вот этот «Сити», который очень хочет владеть мячом, но, заполучив его, не до конца понимает, что делать дальше, уверенно победить «Арсенал», как несколько недель назад это сделал «Ливерпуль», то можно ставить точку. Занавес. Прощай, Венгер.

Но и победа же, как ни грустно, не станет предвестником надежды. Скорее, отсрочкой для расставания. Такой, когда ты уже понимаешь, к чему все идет, но просто не хочешь произносить это вслух.