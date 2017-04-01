Футболист «Манчестер Юнайтед» Мата может пропустить отсадок сезона из-за травмы

28-летний испанский игрок жаловался на боли в паху, а в четверг ему была сделана операция. Отмечается, что футболист может не успеть восстановиться до конца нынешнего сезона.

За три года, в течение которых Мата выступает за МЮ, он не пропустил ни одного матча команды из-за травмы.

Ближайшую игру 30-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича» «Манчестер Юнайтед» проведет 1 апреля.