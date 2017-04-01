Футболист «Манчестер Юнайтед» Мата может пропустить отсадок сезона из-за травмы
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может пропустить остаток сезона
из-за травмы и восстановления после операции. Об этом сообщает Manchester Evening News.
28-летний испанский игрок жаловался на боли в паху, а в четверг ему была сделана операция. Отмечается, что футболист может не успеть восстановиться до конца нынешнего сезона.
За три года, в течение которых Мата выступает за МЮ, он не пропустил ни одного матча команды
Ближайшую игру 30-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича» «Манчестер Юнайтед» проведет 1 апреля.
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