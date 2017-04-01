Валенсия в третий раз в сезоне признан болельщиками «МЮ» лучшим игроком месяца
Защитник «Манчестер Юнайтед» Луис Антонио Валенсия признан болельщиками манкунианцев лучшим игроком марта.
Как сообщается на официальном сайте английского клуба, 31-летний эквадорец набрал 71% голосов, опередив Маркоса Рохо (23%) и Эшли Янга (6%).
Валенсия был удостоен награды игроку месяца в третий раз в сезоне-2016/17. Ранее правый защитник признавался лучшим по итогам ноября и января.
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