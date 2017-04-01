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1 апреля 2017, 0:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Эспаньол» победил «Бетис», уступая в счёте к 87-й минуте

В стартовом матче 29-го тура испанской Примеры «Эспаньол» на своём поле одержал волевую победу со счётом 2:1 над «Бетисом».

На 78-й минуте Рубен Кастро реализовал пенальти и вывел «Бетис» вперёд. Отыграться «Эспаньол» сумел на 87-й минуте — счёт сравнял Хави Фуэго. А на 90-й минуте победный для каталонской команды мяч забил Хосе Антонио Рейес, вышедший на замену во втором тайме.

В таблице испанского первенства «Эспаньол» (43 очка) занимает восьмое место, а «Бетис» (31) располагается на 13-й строчке.

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