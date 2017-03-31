«Хоффенхайм» на выезде переиграл «Герту»

Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 1:3.



На 32-й минуте Петер Пекарик вывел «Герту» вперёд, но уже через семь минут Андрей Крамарич сравнял счёт, реализовав пенальти. Во второй половине игры «Хоффенхайм» дважды поразил ворота хозяев — голами отличились Никлас Зюле и Крамарич, оформивший дубль.



«Герта» (40 очков) занимает пятое место в таблице Бундеслиги, «Хоффенхайм» (48) идёт третьим.