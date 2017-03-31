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31 марта 2017, 23:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Хоффенхайм» на выезде переиграл «Герту»

«Хоффенхайм» одержал победу над «Гертой» в матче 26-го тура чемпионата Германии.

Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 1:3.

На 32-й минуте Петер Пекарик вывел «Герту» вперёд, но уже через семь минут Андрей Крамарич сравнял счёт, реализовав пенальти. Во второй половине игры «Хоффенхайм» дважды поразил ворота хозяев — голами отличились Никлас Зюле и Крамарич, оформивший дубль.

«Герта» (40 очков) занимает пятое место в таблице Бундеслиги, «Хоффенхайм» (48) идёт третьим.

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