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31 марта 2017, 23:54 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Матч «Кайрат» — «Кайсар» стал самым посещаемым в сезоне

Встреча четвертого тура Премьер-Лиги в Алматы между «Кайратом» и кызылординским «Кайсаром» собрала 14 000 зрителей, пишет Sports.kz.

Встреча четвертого тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> в <span class=error>Алматы</span> между <span class=error>Кайратом</span> и кызылординским <span class=error>Кайсаром</span> собрала 14 000 зрителей пишет Sports.kz. Увеличить
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Таким образом, этот поединок показал наибольшую аудиторию в нынешнем сезоне, обойдя противостояние «Кайрата» с «Актобе» в первом туре, где было 10 000 человек.

Самые посещаемые матчи сезона:
1. Алматы. 4-й тур. «Кайрат» — «Кайсар» (1:1) — 14 000 зрителей;
2. Алматы. 1-й тур. «Кайрат» — «Актобе» (1:0) — 10 000;
3. Шымкент. 2-й тур. «Ордабасы» — «Атырау» (1:1) — 8 500;
4. Шымкент. 1-й тур. «Ордабасы» — «Астана» (3:0) — 7 000;
5. Алматы. 2-й тур. «Кайрат» — «Окжетпес» (2:2) — 6 500.

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