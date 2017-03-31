Матч «Кайрат» — «Кайсар» стал самым посещаемым в сезоне
Встреча четвертого тура
Премьер-Лиги в Алматы между «Кайратом» и кызылординским «Кайсаром» собрала 14 000 зрителей, пишет Sports.kz.
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Таким образом, этот поединок показал наибольшую аудиторию в нынешнем сезоне, обойдя противостояние «Кайрата» с «Актобе» в первом туре, где было 10 000 человек.
Самые посещаемые матчи сезона:
1. Алматы. 4-й тур. «Кайрат» — «Кайсар» (1:1) — 14 000 зрителей;
2. Алматы. 1-й тур. «Кайрат» — «Актобе» (1:0) — 10 000;
3. Шымкент. 2-й тур. «Ордабасы» — «Атырау» (1:1) — 8 500;
4. Шымкент. 1-й тур. «Ордабасы» — «Астана» (3:0) — 7 000;
5. Алматы. 2-й тур. «Кайрат» — «Окжетпес» (2:2) — 6 500.
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