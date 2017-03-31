Мончи: Встречался с руководством «Ромы», но контракт не подписывал

В четверг стало официально известно, что Мончи, занимавший пост спортивного директора «Севильи» с 2000 года, покидает клуб.



В период работы Мончи на посту спортивного директора «Севилья» выиграла 9 из 13 трофеев за 127-летнюю историю.

«Я ни с кем не подписывал контракт, но “Рома” проявила наибольший интерес ко мне. Это правда, я встречался с представителями “Ромы” на днях в Лондоне. Я хочу извиниться перед президентом, потому что не предупредил его об этом, но я просто слушал об их проекте, и больше ничего. Я ещё должен решить, куда отправлюсь», — цитирует Мончи Marca.



По словам Мончи, «Севилья» пыталась убедить его остаться и предложила ему улучшенный контракт, но он решил уйти, потому что хотел перемен.