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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29275411/
31 марта 2017, 22:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Генгам» в большинстве минимально обыграл «Нанси»

«Генгам» одержал минимальную победу над «Нанси» в матче 31-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 59-й минуте матча забил нападающий Слоан Прива. Ещё с середины первого тайма гости играли вдесятером из-за удаления защитника Моду Дьяня.

«Генгам» набрал 41 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице французского чемпионата, «Нанси» (28) идёт на 18-й позиции.
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