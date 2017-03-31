«Генгам» в большинстве минимально обыграл «Нанси»

Встреча прошла в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Единственный гол на 59-й минуте матча забил нападающий Слоан Прива. Ещё с середины первого тайма гости играли вдесятером из-за удаления защитника Моду Дьяня.



«Генгам» набрал 41 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице французского чемпионата, «Нанси» (28) идёт на 18-й позиции.