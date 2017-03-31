«Генгам» в большинстве минимально обыграл «Нанси»
«Генгам» одержал минимальную победу над «Нанси» в матче 31-го тура чемпионата Франции.
Встреча прошла в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 59-й минуте матча забил нападающий Слоан Прива. Ещё с середины первого тайма гости играли вдесятером
«Генгам» набрал 41 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице французского чемпионата, «Нанси» (28) идёт на 18-й позиции.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter