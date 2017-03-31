Максимальная скорость Начо в текущем сезоне составляла 34,63 км/ч, что является более высоким показателем, чем у признанных спринтеров «Королевского клуба» — форвардов Гарета Бэйла, Криштиану Роналду и Альваро Мораты. На втором месте по этому показателю полузащитник Матео Ковачич (34,59 км/ч), а третью строчку делят Мората и Бэйл (34,3).



При этом отмечается, что данный показатель отображает лишь наибольший результат скорости бега, а не её среднее значение. Если говорить о том, кто из игроков «Реала» пробежит 100 метров быстрее всех, то маловероятно, что кто-то сможет опередить Бэйла, обладающего лучшим средним показателем высокой скорости.

По мнению экспертов в области физической культуры и измерения скорости бега, для футбольного игрока практически невозможно преодолеть отметку максимальной скорости бега в 36 км/ч. При этом максимальная скорость быстрейшего человека планеты Усэйна Болта во время рекордного забега на стометровке составляла 44,72 км/ч.