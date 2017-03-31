Дед казахстанского Зидана прокомментировал выбор имени для внука
В Атырау обсуждают младенца, которому едва исполнилось 40 дней! Такую известность ребенок получил благодаря своему имени — Зинеден Зидан.
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Видимо, что-то случилось...
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Пока, конечно, неясно, станет ли мальчик футболистом и вообще спортсменом. Но дедушка новорождённого, который и дал ему это громкое имя, очень бы этого хотел.
Новорожденный Зидан чувствует себя прекрасно и вовсю прибавляет в весе. Он третий ребенок в семье
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