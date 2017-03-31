Дед казахстанского Зидана прокомментировал выбор имени для внука

Пока, конечно, неясно, станет ли мальчик футболистом и вообще спортсменом. Но дедушка новорождённого, который и дал ему это громкое имя, очень бы этого хотел.



Новорожденный Зидан чувствует себя прекрасно и вовсю прибавляет в весе. Он третий ребенок в семье отца-инженера и мамы-бухгалтера. Ещё есть 8-летняя сестра и 6-летний брат с вполне привычными именами — Айзере и Даниал. Понятно, что дедушка малыша — заядлый футбольный болельщик и поклонник легендарного француза алжирского происхождения. Правда, у знаменитого футболиста Зинедин — это его имя, а Зидан — фамилия. У его маленького казахстанского тезки — наоборот. Но, тем не менее, дедушка атырауского Зидана очень доволен.