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31 марта 2017, 20:28 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Дед казахстанского Зидана прокомментировал выбор имени для внука

В Атырау обсуждают младенца, которому едва исполнилось 40 дней! Такую известность ребенок получил благодаря своему имени — Зинеден Зидан.

В <span class=error>Атырау</span> обсуждают младенца которому едва исполнилось 40 дней! Такую известность ребенок получил благодаря своему имени — <span class=error>Зинеден</span> <span class=error>Зидан</span>. Увеличить
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Пока, конечно, неясно, станет ли мальчик футболистом и вообще спортсменом. Но дедушка новорождённого, который и дал ему это громкое имя, очень бы этого хотел.

Новорожденный Зидан чувствует себя прекрасно и вовсю прибавляет в весе. Он третий ребенок в семье отца-инженера и мамы-бухгалтера. Ещё есть 8-летняя сестра и 6-летний брат с вполне привычными именами — Айзере и Даниал. Понятно, что дедушка малыша — заядлый футбольный болельщик и поклонник легендарного француза алжирского происхождения. Правда, у знаменитого футболиста Зинедин — это его имя, а Зидан — фамилия. У его маленького казахстанского тезки — наоборот. Но, тем не менее, дедушка атырауского Зидана очень доволен.

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