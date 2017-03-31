Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29274621/
31 марта 2017, 20:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-полузащитник ЦСКА Цауня продолжит карьеру в клубе «Рижская футбольнвя школа»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Цауня подписал контракт с латвийский клубом «Рижская футбольная школа», выступающим в высшей лиге чемпионата страны.

29-летний футболист уже приступил к тренировкам в новой команде, но из-за травмы сможет вновь сыграть лишь через четыре-пять недель.

В начале года ЦСКА расторг контракт с Цауней. Латвийский футболист перешёл в состав «армейцев» из «Сконто» в 2011 году, подписав контракт сроком на пять лет. В текущем сезоне 28-летний игрок не провёл за ЦСКА в Премьер-Лиге ни одного матча.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!