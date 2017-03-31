Экс-полузащитник ЦСКА Цауня продолжит карьеру в клубе «Рижская футбольнвя школа»

29-летний футболист уже приступил к тренировкам в новой команде, но из-за травмы сможет вновь сыграть лишь через четыре-пять недель.



В начале года ЦСКА расторг контракт с Цауней. Латвийский футболист перешёл в состав «армейцев» из «Сконто» в 2011 году, подписав контракт сроком на пять лет. В текущем сезоне 28-летний игрок не провёл за ЦСКА в Премьер-Лиге ни одного матча.