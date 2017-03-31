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31 марта 2017, 20:21 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Струков — игрок «Окжетпеса»

Сегодня кокшетауский «Окжетпес» подписал российского форварда Сергея Струкова.

Сегодня кокшетауский Окжетпес подписал российского форварда Сергея <span class=error>Струкова</span>. Увеличить
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Ранее нападающий уже играл в Казахстане и становился чемпионом нашей страны. Сергей уже был в расположении команды на учебно-тренировочных сборах. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В «Окжетпесе» форвард будет играть под номером 27.

Досье: Сергей Струков

Дата рождения: 17.09.1982;
Гражданство: Россия;
Рост: 192 см;
Вес: 87 кг;
Амплуа: нападающий.

Карьера:
2004−2005- «Ротор» (Волгоград);
2005−2006 — «Металлург» (Липецк);
2007 — «Иртыш» (Павлодар);
2008−2010 — «Актобе»;
2010 — «Авангард» (Курск);
2011 — «Кайрат»;
2012 — «Иртыш» (Павлодар)/ «Тобол»;
2013 — «Иртыш» (Павлодар);
2014−2015 — «Кайсар»;
2016 — «Кызылжар».

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