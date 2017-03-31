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31 марта 2017, 19:32 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Жозе Моуринью: Чувствую, что виноват перед Швайнштайгером

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал переход бывшего полузащитника команды Бастиана Швайнштайгера в «Чикаго Файр».

«Бастиан относится к категории тех игроков, перед которыми я чувствую вину за то, как я поступил по отношению к ним. Не хочу говорить о нем, как об игроке или о том, купил бы я его или нет. Я хотел бы говорить о нем как о человеке и профессионале.

Последнее, что я ему сказал: «однажды я был неправ по отношению к тебе, теперь я должен быть справедлив». Когда он попросил меня отпустить его, я сказал, что он может уходить, потому что я не могу повторить второй раз то, что сделал однажды. Я жалею о том первом случае, и он знает об этом.

Мне будет не хватать отличного парня, настоящего профессионала. Я не мог не отпустить его, хотя в конце сезона у нас много матчей, и он бы нам пригодился, — цитирует Моуринью официальный сайт «МЮ».

Напомним, что по ходу нынешнего сезона Швайнштайгер был переведен в резервный состав «МЮ».

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Новости Зарубежного футбола

Моуринью сказал Швайнштайгеру, что был к нему несправедлив

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что несправедливо относился к полузащитнику Бастиану Швайнштайгеру, перешедшему в «Чикаго Файр». По ходу сезона-2016/17 португалец даже отправил 32-летнего немца в команду дублёров.
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