«Кайрат» — «Кайсар» 1:1 (1:1)

Голы: Гоу 9 (1:0), Байжанов 35 (1:1).



Эта встреча обещала быть интересной, ведь волки с юга страны до начала матча лидировали в чемпионате с девятью очками. Алматинцам в обязательном порядке нужно было брать три очка после двух ничейных результатов на старте чемпионата.



Первый гол не заставил себя ждать. Уже на 9 минуте матча, Жерар Гоу реализовал свой момент и вывел алматинцев вперёд — 1:0.



На 32 минуте матча, Исаэль убойным ударом проверил готовность Исламкулова — голкипер гостей был на месте. В следующем же моменте, гости убежали в контратаку, приблизившись к штрафной, игрок «Кайсара» наносил удар — выручил Плотников.



Гости смогли сравнять счета несколькими минутами позже: Максат Байжанов изящным ударом в штрафной, отправил мяч в сетку ворот. В дальнейшем игра прошла без моментов, команды ушли с ничейным счетом на перерыв.



Вторая половина игра началась сразу с двух замен у хозяев: Андрея Аршавина заменил Иво Иличевич, Бауыржана Исламхана — Георгий Жуков.



С выходом новых игроков, преобразилась игра у кайратовцев. Долгое время «Кайрат» давил на гостей, но пока не мог найти ключ к воротам Исламкулова.



Имели отличные шансы вновь выйти вперед «желто-черные», Гоу был очень близок ко взятию ворот, но мяч предательски прокатился мимо штанги. Затем Исламкулов уже было поймал мяч за линией ворот, но арбитр посчитал обратное.



75 минута запомнилась штрафным ударом в исполнении Иличевича: хорват закрутил мяч, но самую малость не хватило для того, чтобы попасть в ближнюю девятку.



В итоге, вновь ничья на «Центральном» — 1:1.