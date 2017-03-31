«Кайсар» отобрал очки у «Кайрата» и догнал «Ордабасы» в таблице КПЛ

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Игра проходила на Центральном стадионе Алматы сегодня, 31 марта, и завершилась со счетом 1:1.

Оба гола были забиты в первом тайме. На девятой минуте «Кайрат» вперед вывел ивуарийский форвард Жерар Гоу, но на 35-й капитан «Кайсара» Максат Байжанов удачно замкнул треходовку своей команды и сравнял счет.

Для «Кайрата» эта ничья стала третьей в сезоне. Алматинцы, в активе которых теперь шесть очков, остались на четвертом месте. В свою очередь «Кайсар» впервые в сезоне сыграл вничью. Новичок КПЛ набрал десятое очко в сезоне и идут на втором месте, уступая лидирующему «Ордабасы» лишь по дополнительным показателям.

Ранее в других матчах четвертого тура «Актобе» одержал волевую победу над «Иртышом» (3:1), а «Ордабасы» дома обыграл «Окжетпес» (2:1).

Остальные три игры тура пройдут завтра, 31 марта. В 14:00 по времени Астаны стартует матч ««Тобол» — «Тараз», в 15:00 — «Шахтер» — «Астана», а в 16:00 — «Акжайык» -«Атырау».