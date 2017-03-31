Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29273815/
31 марта 2017, 18:48 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Кайсар» отобрал очки у «Кайрата» и догнал «Ордабасы» в таблице КПЛ

Футболисты «Кайрата» сыграли вничью с кызылодинским «Кайсаром» в домашнем матче четвертого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Новичок лиги после четырех туров делит с шымкентцами первое место. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра проходила на Центральном стадионе Алматы сегодня, 31 марта, и завершилась со счетом 1:1.

Оба гола были забиты в первом тайме. На девятой минуте «Кайрат» вперед вывел ивуарийский форвард Жерар Гоу, но на 35-й капитан «Кайсара» Максат Байжанов удачно замкнул треходовку своей команды и сравнял счет.

Для «Кайрата» эта ничья стала третьей в сезоне. Алматинцы, в активе которых теперь шесть очков, остались на четвертом месте. В свою очередь «Кайсар» впервые в сезоне сыграл вничью. Новичок КПЛ набрал десятое очко в сезоне и идут на втором месте, уступая лидирующему «Ордабасы» лишь по дополнительным показателям.

Ранее в других матчах четвертого тура «Актобе» одержал волевую победу над «Иртышом» (3:1), а «Ордабасы» дома обыграл «Окжетпес» (2:1).

Остальные три игры тура пройдут завтра, 31 марта. В 14:00 по времени Астаны стартует матч ««Тобол» — «Тараз», в 15:00 — «Шахтер» — «Астана», а в 16:00 — «Акжайык» -«Атырау».

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
31 марта

"Кайсар" отобрал очки у "Кайрата" и догнал "Ордабасы" в таблице КПЛ

Голкипер "Окжетпеса" взял на себя вину за поражение от "Ордабасы"

Крис Юбенк-младший - это клоун, который все время теряет ручку - Тони Белью