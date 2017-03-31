Роналду попросил автора бюста удалить морщины, чтобы выглядеть моложе

По словам Сантуша, его работой остались довольны далеко не все, однако ни один художник не старается угодить каждому.



Бюст был сделан по случаю названия аэропорта в честь футболиста сборной Португалии. Однако многие замечают в бюсте сходство с другими людьми, в социальных сетях появилось много шуток и мемов, посвящённых этой скульптуре.