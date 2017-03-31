Роналду попросил автора бюста удалить морщины, чтобы выглядеть моложе
Мануэл Сантуш, автор бюста нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, установленного в аэропорту острова Мадейра, рассказал, что футболист попросил его удалить морщины с лица скульптуры, чтобы выглядеть моложе, сообщает Sport.es.
По словам Сантуша, его работой остались довольны далеко не все, однако ни один художник не старается угодить каждому.
Бюст был сделан по случаю названия аэропорта в честь футболиста сборной Португалии. Однако многие замечают в бюсте сходство с другими людьми, в социальных сетях появилось много шуток и мемов, посвящённых этой скульптуре.
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