Голкипер «Окжетпеса» взял на себя вину за поражение от «Ордабасы»

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Игра четвертого тура казахстанской премьер-лиги в Шымкенте завершилась волевой победой хозяев — 2:1. Решающий гол благодаря ошибке Стаменковича забил хавбек «Ордабасы» Никита Бочаров.

«Первый тайм, считаю, мы сыграли неплохо. Во втором — почему-то играли не так, как планировали и хотели. И в итоге проиграли из-за моей ошибки, — сказал Стаменкович. — “Ордабасы” был лучше во втором тайме, у них был ряд хороших моментов. Но если бы не моя ошибка, наша команда не проиграла бы».

Прокомментировал результат прошедшего матча и главный тренер «Окжетпеса» Владимир Муханов.

«Сегодняшний матч трудно отнести к разряду зрелищных. Качество газона, может быть, было не самым лучшим, но зато присутствовал нерв. Обе команды хотели выиграть. Мы сыграли два абсолютно разных тайма. В первом тайме наша команда играла организованно, компактно, каждый знал, что делать, неплохо играли в обороне, при том, что очень много стандартов было у «Ордабасы». Тем не менее, интервально контролировали мяч, в контратаке гол забили. Это все было достаточно неплохо для выездного матча.

Во втором тайме я практически не узнал свою команду. Конечно, надо разбираться. Есть определенные мысли, почему это происходит. «Ордабасы» усилил давление по центру, выпустив Йорданова. Но игра была достаточно несложной, главное — надо было внимательней играть, бороться за мяч с подборами. Но в этот момент и пошли основные проблемы — центральная ось провалилась, потеряв все «зародыши» наших атак, и давление усилилось. Отсюда пошли ошибка за ошибкой. У нас команда новая, и против давления сегодня не сыграла.

Несмотря на то, что Стаменкович ошибся, я не хочу предъявлять к нему никаких претензий во втором мяче, потому что оборона и команда в целом сыграла не лучшим образом. Думаю, «Ордабасы» одержал победу по игре, так как во втором тайме был лучше, — сказал Муханов.

Защитник «Окжетпеса» Даниил Чертов считает, что его команда проиграла после двух ошибок в обороне.